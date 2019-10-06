РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В подмосковном Подольске 16 октября замначальника УМВД России по горокругу, начальник полиции УМВД России по Подольску Александр Семенов проведет прием граждан, ведется предварительная запись, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Замначальника УМВД России по городскому округу Подольск, начальник полиции, подполковник полиции Александр Семенов проведет прием граждан 16 октября. Прием будет проходить в здании УМВД России по Подольску по адресу: Революционный проспект, дом №84, с 17:00 до 20:00», - говорится в сообщении.

Прийти на прием и задать интересующие вопросы могут все желающие по предварительной записи по телефону: 8(496)763-02-59.