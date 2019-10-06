РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 6 окт. В лесопарке «Елочки» микрорайона Кутузово в Подольске активисты округа собрали 100 мешков мусора в ходе субботника 5 октября, сообщил член общественной палаты округа Максим Радайкин.

В акции приняли участие 50 человек.

«Каждый нашел занятие по себе: дети на скорость собирали мусор на полянке; взрослые вычищали лес; представители УК организовывали выдачу инвентаря; представители Подольского лесничества распиливали поваленные деревья и выносили бревна на край леса, а также всех участников поили горячим чаем и угощали печеньями. Всего было собрано 100 мешков мусора», - написал Радайкин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он отметил, что в планах организаторов провести отдельное мероприятие по нарезке и вывозу поваленных стволов. В воскресенье, 6 октября, активисты будут убирать лесопарк «Сосновый бор». Сбор состоится в 11:00 во дворе дома №2 по улице Объездная дорога.