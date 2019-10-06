РИАМО - 6 окт. В воскресенье утром в столичных аэропортах Внуково, Домодедово и Шереметьево задержали и отменили 32 рейса, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписания».

Во Внукове задержали четыре рейса. В Шереметьеве задержано восемь рейсов.

Больше всего рейсов задержали в Домодедове — 16. Также там отменили четыре рейса.

В подмосковном аэропорту Жуковский задержек и отмен нет.

Информация о задержке или отмене рейса, а также о причинах этого должна доводиться до пассажиров авиакомпаниями или обслуживающими аэропорт организациями непосредственно в самой воздушной гавани. Данные предоставляются в визуальной или акустической форме. Задержкой считается отклонение рейса от расписания на 30 или более минут.

В воскресенье в Московском регионе объявили экстренное предупреждение из-за дождя, мокрого снега и ветра порывами до 17 метров в секунду.