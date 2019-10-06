РИАМО - 6 окт. В Московской области в воскресенье до 21:00 ожидаются неблагоприятные погодные условия, ветер порывами до 17 метров в секунду и мокрый снег, сообщается на сайте ГУ МЧС РФ по Подмосковью.

«В Московской области ожидаются осадки в виде дождя, переходящего в мокрый снег, на востоке области местами сильного, в отдельных районах области отложение мокрого снега на деревьях и проводах, усиление ветра порывами 12-17 метров в секунду», — говорится в сообщении.

Людям рекомендуют при сильном ветре закрыть форточки и окна, унести вещи с балконов, не парковаться и не находиться под деревьями и конструкциями. Также нужно быть внимательными при переходе дороги, обращать внимание на целостность воздушных линий электропередач.

В случае необходимости обращайтесь в Главное управление МЧС России по Московской области по телефону доверия 8-(498)-505-41-70, а также по телефону спасения – 01, с мобильного – 101.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, дождя и снега. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.