РИАМО - 6 окт. Жителям столицы разослали СМС от Главного управления МЧС России по Москве о том, что в воскресенье в городе ожидается сильный ветер с порывами до 17 метров в секунду и мокрый снег.

«ФГБУ Центральное УГМС: 6 октября в Москве ожидаются дождь, мокрый снег, усиление ветра до 17 метров в секунду. Не укрывайтесь и не паркуйте автотранспорт под деревьями и шаткими конструкциями», – говорится в сообщении.

Также жителей и гостей столицы просят быть внимательными и осторожными.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, дождя и снега. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.