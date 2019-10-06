РИАМО – 6 окт. Чтобы снизить вероятность заболевания гриппом, необходимо сделать прививку до начала эпидемического сезона и выполнять ряд рекомендаций, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«Сократите время пребывания в местах массовых скоплений людей и в общественном транспорте», — говорится в сообщении.

Также эксперты рекомендуют купить в аптеке маску и надевать ее в местах скопления людей. Избегайте тесных контактов с людьми, которые кашляют, чихают и имеют другие признаки заболевания.

После улицы и транспорта нужно тщательно мыть руки, а также промывать полость носа. Квартиру или место работы нужно регулярно проветривать, делать влажную уборку, увлажнять воздух.

Также спастись от заболевания помогут здоровый сон и образ жизни, сбалансированное питание, физические упражнения.