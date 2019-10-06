РИАМО - 6 окт. В воскресенье в Москве объявили экстренное предупреждение из-за погоды до 21:00, местами ожидается дождь, мокрый снег и сильный ветер порывами до 17 метров в секунду, сообщается на сайте ГУ МЧС России по столице.

Больше всего осадков прогнозируют на востоке города. Возможно отложение мокрого снега на деревьях и проводах.

«При сильном ветре паркуйте автомобиль вдали от деревьев и слабо укрепленных конструкций. Находясь на улице, обходите рекламные щиты и шаткие конструкции, не укрывайтесь под деревьями», — говорится в сообщении.

Пешеходов просят быть внимательными и осторожными.

В случае необходимости звоните по телефону 101 или по телефону доверия МЧС 8 (495) 637-22-22.

Ранее в Московском регионе объявили «желтый» уровень опасности из-за сильного ветра, дождя и снега. «Желтый» - это второй из четырех уровней опасности, который означает потенциально опасную погоду.