РИАМО - 6 окт. В Москве и Подмосковье в воскресенье ожидается облачная погода, временами будет идти дождь и мокрый снег, максимальная температура воздуха днем составит плюс 7 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Предстоящим днем столичный регион будет находиться под влиянием циклона с юга. При облачной погоде временами ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега, наиболее интенсивные на юго-востоке области. Максимальная температура воздуха в Москве 4-6, по области 2-7 градусов», - говорится в сообщении.

Ветер будет дуть северо-восточного направления со скоростью 5-10 метров в секунду, местами порывы 12-15 метров в секунду. Атмосферное давление в середине дня составит 744 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность около 80%. Геомагнитный фон в воскресенье прогнозируется спокойный с отдельными периодами неустойчивости.

«В Москве и области будет прохладно, после очень теплых дней холодный атмосферный фронт обусловит понижение температуры, влажность уменьшится, атмосферное давление существенно не изменится и останется немного ниже нормы, кислородный режим благоприятный», - добавляется в материале.

Такие погодные условия чаще всего оказывают влияние на состояние людей с повышенной метеочувствительностью, у которых имеются хронические, длительно текущие недуги. В первую очередь это заболевания, которые имеют сезонный характер. На сайте уточняется, что в основном это суставная патология, хронические болезни органов дыхания, многие кожные и желудочно-кишечные заболевания.

Осеннее недомогание, снижение физической активности, психоэмоциональные расстройства могут отмечаться даже у людей молодого возраста. Вместе с сезонной хандрой возможен рост простудных и острых респираторных состояний.

«Поэтому у людей интерес к погоде и климату не иссякаем, и прежде всего это связано с возможным неблагоприятным влиянием на самочувствие, желанием заблаговременно знать и избежать негативных реакций. Следует обязательно проводить сезонную профилактику, по возможности заниматься спортом и умеренными физическими нагрузками, они помогут активизировать обменные и иммунные процессы», - заключается в материале.

Эксперты советуют не забывать о витаминах группы А,С, пить витаминные и растительные чаи.