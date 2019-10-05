РИАМО - 5 окт. Открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина» завершился в Дмитрове, который объединил телевизионщиков со всей России, а также из зарубежных стран, Союз журналистов РФ продолжит поддерживать этот фестиваль, сообщил председатель Союза Владимир Соловьев.

XXIIl открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина» проходил в Дмитрове. В 2019 году в «Братине» приняли участие 187 человек и 47 компаний из Подмосковья, других регионов России, а также из зарубежья: Белоруссии, КНР, Швеции, Латвии, Сербии и Болгарии.

«Фестиваль объединяет телевизионщиков нашей страны, а также коллег из зарубежных стран. Люди, которые сюда приезжают, получают возможность поделиться опытом, найти новые связи. Сегодня, например, провели круглый стол с участниками, обсудили насущные проблемы отрасли. Союз журналистов будет и в будущем поддерживать фестиваль «Братина», - сказал председатель Союза журналистов России Владимир Соловьев.

Он добавил, что совместными усилиями данный фестиваль станет лучшим в стране.

В субботу министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина поздравила и наградила победителей и призеров XXIII открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина» в Дмитрове.