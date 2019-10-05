РИАМО - 5 окт. Министр правительства Московской области по информационной политике Анастасия Звягина поздравила и наградила победителей и призеров XXIII открытого фестиваля телекомпаний Подмосковья «Братина» в Дмитрове, участники боролись за победу в шести номинациях, передает в субботу корреспондент РИАМО.

XXIIl открытый фестиваль телекомпаний Московской области «Братина» проходил со 2 по 6 октября в Дмитрове. В 2019 году в «Братине» приняли участие 187 человек и 47 компаний из Подмосковья, других регионов России, а также из зарубежья: Белоруссии, КНР, Швеции, Латвии, Сербии и Болгарии.

«Позвольте мне от имени губернатора Московской области Андрея Юрьевича Воробьева поприветствовать вас на 23-й «Братине». Этот фестиваль уже давно перерос областной, он стал международным. Я знаю, что здесь с нами сегодня коллеги из Луганска, Донецка, из многих зарубежных стран. Позвольте поблагодарить вас, спасибо, что приехали в наше любимое Подмосковье», - сказала Звягина.

Министр отметила, что муниципальные СМИ входят в число самых популярных средств массовой информации.

«Современный мир требует от всех нас проактивной позиции, только так мы можем сделать подмосковные СМИ успешными и востребованными. Мир быстро меняется, но вы должны опережать всех остальных, быть в курсе самых последних новостей. Важно, чтобы ваш материал был информативным и полезным для каждого жителя. Также нужно активнее работать с социальными сетями, следить за тенденциями в этой сфере. Благодарю организаторов конкурса за этот важный проект, он вносит существенный вклад в равитие региональной журналистики», - добавила Звягина.

Также министр поблагодарила Союз журналистов России и Подмосковья.

Гран-при фестиваля «Братина» завоевал телеканал WebbOn города Стокгольм за документальный фильм «Не рабы рыбы», режиссером которого стала Тамара Сушко. В качестве приза она получила престижную награду - чашу-братину. Также телеканалу «Первый Мытищинский» за фильм «С открытым сердцем» вручили специальный приз от губернатора Московской области.

Победителем в номинации «Телерепортаж с колес» стала телекомпания «Видное-ТВ» за репортаж «Злотой Грошик». Телеканал «Тонус» из Сергиева Посада за фильм «Крест милосердия» получил премию в номинации «Моя Россия». В номинации «Телерепортаж - 22 кнопка» победу одержал телеканал «Истоки РЕН ТВ» из города Орел за репортажи «Дорогие мои «москвичи» и «Департамент безнаказанного унижения». В номинации «Зима/Лето в Подмосковье» лучшим признан фильм «Рыцари в Шихово» местной телестудии «Вечерний Дмитров».

Телестудия «ТВ-Развилка» Ленинского округа Московской области победила в номинации «Рекламный ролик» за рекламный ролик «Сосед». Лидером в номинации «Весь мир театр» стало «Независимое телевидение Севастополя» за фильм «Вадим Елизаров. Свет танцующей звезды». Телевидение Гуанси города Наньнин из КНР за фильм «Мартовский зов» получила премию в номинации «Лучший зарубежный телефильм, телепрограмма».

Победителями конкурса профессионального мастерства видеооператоров «Объектив» стали Константин Бондаренко, Денис Петров и Константин Химичев за лирическую зарисовку «Мытищи с открытым сердцем» телеканала «Первый Мытищинский». Монтажер «ОТВ Серпухов» Михаил Панкратьев за рекламный ролик «Международный день бокса» выиграл в конкурсе профессионального мастерства монтажеров «Нелинейка». Кроме того, в конкурсе телеведущих «Вы в эфире» одержала победу Анна Суница с телеканала «Радуга» города Павловский Посад.