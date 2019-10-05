РИАМО - 5 окт. На Белорусском направлении Московской железной дороги опаздывают несколько электричек по техническим причинам, говорится в сообщении пресс-службы МЖД.

«Железнодорожники принимают меры по сокращению опоздания задержанных на Белорусском направлении электричек. В настоящее время по техническим причинам <…> в сторону области несколько пригородных поездов следуют с отклонением от расписания», — говорится в сообщении.

Оперативную информацию о движении поездов можно получить на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам» и по круглосуточному телефону 8-800-775-00-00, звонок бесплатный.

МЖД принесла пассажирам извинения за неудобства.