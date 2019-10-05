РИАМО - 5 окт. В подмосковном городе Клин в воскресенье прошли спортивно-праздничные мероприятия, посвященные традиционному Всероссийскому дню ходьбы, в них поучаствовали около тысячи человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физкультуры и спорта Московской области.

«Главным событием праздника стала массовая 3-километровая прогулка в Клинском городском парке культуры и отдыха «Сестрорецкий». Участники прошли пешком, а также в скандинавском стиле. Также были организованы специальные мастер-классы по северной ходьбе и ходьбе с тренажерами BungyPump», — говорится в сообщении.

Все желающие смогли выполнить испытания Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Организаторами было представлено восемь дисциплин.

Министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков отметил, что Подмосковье традиционно активно присоединяется к празднованию Всероссийского дня ходьбы.

«Популяризация массового спорта является приоритетным направлением спортивной политики не только в регионе, но и в стране, и такое большое количество участников на подобных мероприятиях говорит о том, что она дает свои положительные плоды», — сказал министр.