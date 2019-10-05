РИАМО - 5 окт. Сбербанк завершил внутреннее расследование и нашел канал утечки записей по кредитным картам клиентов, признательные показания дал один из сотрудников, сообщается на официальном сайте банка.

«В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4 октября выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей», — говорится в сообщении.

В сообщении добавляется, что сотрудник решил похитить клиентскую информацию из корыстных побуждений.

Улики и доказательства собраны, сотрудник признался в содеянном. Сотрудники правоохранительных органов осуществляют процессуальные действия. Банк заверил клиентов, что угрозы их средствам не было.

Президент и председатель правления Сбербанка Герман Греф принес извинения клиентов от себя и команды банка. Он отметил, что сделаны серьезные выводы, усилится контроль доступа к работе систем.

Ранее в Сети появилась информация о продаже данных порядка 60 миллионов карт. Продавец представил на заблокированном Роскомнадзором в 2019 году форуме 200 строк базы в качестве примера.