РИАМО (БАЛАШИХА) – 7 окт. В понедельник в микрорайоне Железнодорожный Балашихи откроют ярмарку «Дары осени в Подмосковье», она продлится до 13 октября, сообщается на сайте администрации муниципалитета.

Всех жителей Балашихи приглашают присоединиться к тематической ярмарке, приобрести для себя и своей семьи интересные товары.

«Режим работы ярмарки - с 10:00 до 18:00. На ней представят широкий ассортимент продуктов питания, праздничного декора, сувениров ручной работы, изделий из текстиля», – говорится в сообщении.

Тематическая ярмарка будет работать до 13 октября по адресу: улица Советская, дом №25.