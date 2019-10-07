РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. В подмосковном Подольске с понедельника пройдет операция «Пешеход», в ходе которой сотрудники дорожной полиции особое внимание уделят соблюдению правил дорожного движения в зоне пешеходных переходов, говорится в сообщении группы пропаганды БДД ОГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск.

«В целях усиления профилактической работы, направленной на снижение количества дорожно-транспортных происшествий, связанных с наездами на пешеходов, в период с 7 по 13 октября отделом ГИБДД УМВД России по городскому округу Подольск проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеход», – говорится в сообщении.

За девять месяцев 2019 года на автодорогах, обслуживаемых инспекторами Подольска, зарегистрировано 42 наезда на пешехода, два пешехода погибли. За аналогичный период прошлого года – 38, в них погибло шесть пешеходов. Несмотря на небольшое снижение количества ДТП, связанных с наездами на пешеходов, цифры остаются высокими.

Зачастую водители не выполняют требования уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу, нарушают правила проезда регулируемых пешеходных переходов, остановки и стоянки в зоне действия пешеходного перехода и на тротуаре, повлекшие создание препятствий для движения пешеходов. Они не осознают, что порой именно их действия приводят к трагическим последствиям.

Пешеходы также пренебрегают правилами дорожного движения, намеренно нарушают их, не осознавая реальной степени опасности и тяжести последствий такого поведения. Перебегают проезжую часть, не убедившись в безопасности перехода, не посмотрев по сторонам, пересекают дорогу вне пешеходного перехода, а также на запрещающий сигнал светофора.