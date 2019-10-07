РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 7 окт. Жители Подольска в понедельник смогут узнать о работе полиции во время приема начальника Следственного управления МВД России по городскому округу Эллы Корнейчук, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Подольску.

«Заместитель начальника УМВД России по Подольску, начальник Следственного управления Элла Корнейчук проведет прием жителей 7 октября. Прием будет проходить с 17:00 до 20:00», – говорится в сообщении.

Прием пройдет в здании УМВД России по городскому округу Подольск по адресу: Революционный проспект, дом №84. Записаться можно по телефону: 8(496)763-02-59.