РИАМО - 5 окт. В Котельниках прошел международный фестиваль конного спорта для людей с ограниченными возможностями «Золотая Осень», для гостей провели мастер-классы и творческую программу, говористя в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

«В рамках празднования 90-летия Подмосковья в Котельниках состоялся международный фестиваль по конному спорту для людей с ограниченными возможностями «Золотая Осень». В нем приняли участие спортсмены из многих городов Подмосковья, разных регионов России и Белоруссии - более 300 человек», — говорится в сообщении.

Творческую программу провели Дмитрий Певцов, Алена Высотская и Игорь Наджиев. В торжественной церемонии открытия приняли участие министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, глава городского округа Котельники Андрей Булгаков и другие почетные гости.

Фестиваль прошел на базе спортивной школы олимпийского резерва «Белка», которая является центром притяжения туристов из Москвы и Московской области. Здесь проводится большое количество мероприятий, которые вызывают большой интерес у жителей всех возрастов. Накануне состоялось праздничное мероприятие в рамках проекта «Активное долголетие» - в День пожилого человека для пенсионеров Котельников была организована верховая езда и катание в конном экипаже.