РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 7 окт. Начальник теруправления «Томилино-Октябрьский» Геннадий Мушанов в понедельник проведет личный прием жителей в поселке Октябрьский Люберец, сообщается в Instagram-аккаунте теруправления.

«Следующий прием жителей начальником территориального управления Геннадием Мушановым в поселке Октябрьский Люберец состоится 7 октября. Запись по телефону: 8(495)558-01-63», – говорится в сообщении.

В поселке Томилино прием жителей пройдет 28 октября. Записаться можно по телефону: 8(495)557-55-00.

Во время приемов жители могут обсудить вопросы благоустройства и содержания жилищного фонда, а также другие темы. По результатам встреч Мушанов дает соответствующие разъяснения и поручения сотрудникам с установкой сроков отработки вопросов.