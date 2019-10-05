РИАМО - 5 окт. На VII Международном конкурсе Юрия Григоровича «Молодой балет мира» в Сочи народная артистка РФ, ректор Московской государственной академии хореографии Марина Леонова получила премию лучшего педагога, а две ее воспитанницы из Подмосковья и Москвы - первую премию.

«Номер, с которым выступили Арина Денисова и Ева Сергиенкова, стал лучшим в номинации «Современная хореография». Обеим девочкам по 16 лет, они очень талантливые. Арина и Ева всего месяц назад вернулись с каникул, и то, что мы успели с ними за это время подготовить, то они и показали в Сочи», — сказала Леонова.

Она добавила, что конкурс очень важен для юных артистов, потому что здесь их имена могут узнать и балетная публика, и критики, и педагоги, и руководители театров.