РИАМО – 5 окт. Первый стационар детского хосписа «Дом с маяком» появился в Москве, стройка шла шесть лет, сообщает ТАСС.

«Мы 10 лет мечтали о стационаре хосписа, придумывали, как тут все будет, как мы будем расставлять мебель, вешать шторы, как все будет в палатах. Получилось даже лучше, чем мы себе представляли. Все 6 лет, что шла стройка, родители подопечных детей нас спрашивали, когда же, наконец, откроется хоспис», — сказала директор фонда «Дом с маяком» Лидия Мониава.

Она добавила, что остается получить медицинскую лицензию на оказание услуг в стационаре. После этого хоспис начнет принимать детей.

Здание имеет четыре этажа, в нем 15 одноместных палат, расположенных на двух первых этажах. Планируется принимать около 400 детей в год.

Кроме того, выездная служба «Дома с маяком» за год обслуживает 800 семей на дому. Третий и четвертый этажи станут офисом выездной службы. Там будут расположены бухгалтерия, отдел физической терапии и благотворительный магазин.

Деньги на реконструкцию собирали фонды «Вера», «Подари жизнь» и «Линия жизни». Департамент здравоохранения Москвы и Фонд Константина Хабенского оказали материальную поддержку для закупки медицинского оборудования.