РИАМО - 6 окт. В городских парках и зонах отдыха в воскресенье перестанут работать павильоны «Здоровая Москва», в которых с начала лета любой житель столицы мог пройти комплексную диспансеризацию и получить паспорт здоровья, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Шестого октября прекратят работу павильоны «Здоровая Москва». Они принимали горожан в городских парках и зонах отдыха с начала лета. До конца недели пройти обследование всего за 40–60 минут можно с 08:00 до 22:00», - говорится в сообщении.

Москвичам предлагают пройти диспансеризацию по расширенному стандарту, в частности, проверить уровень глюкозы и холестерина, внутриглазное давление, сдать кровь на общий анализ более чем по 20 показателям, определить относительный или абсолютный сердечно-сосудистые риски, сделать ЭКГ и многое другое. Рядом с павильонами работают передвижные флюорографические комплексы.

Посещали павильоны и известные люди, например, Эдгард и Аскольд Запашные, Анна Семенович, Камиль Ларин, Валерия, Иосиф Пригожин, Евгений Петросян.

После обследования пациенты получали паспорт здоровья. Все результаты заносили в электронную медицинскую карту, к которой есть доступ у врача в поликлинике. По желанию посетителя результаты анализов могли прислать и на электронную почту.

На 13 площадках около павильонов устраивали спортивные занятия, читали лекции о правильном питании и здоровом образе жизни, проводили мастер-классы, уроки по йоге и спортивным единоборствам, танцевальные тренировки. За 2,5 месяца работы прошло более 4,5 тысячи мероприятий, которые посетили около 260 тысяч человек.