РИАМО - 6 окт. Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет, к юбилею подготовлен цикл лекций о космосе и астрономии, первая из которых пройдет в воскресенье, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Старейшему в России и одному из самых больших в мире Московскому планетарию 5 ноября исполняется 90 лет. К юбилею подготовлен цикл научно-познавательных лекций о космосе и астрономии. Известные космонавты, астрофизики, астрономы и мастера астрофотографии расскажут о том, откуда берется полярное сияние, есть ли жизнь на других планетах, сколько весит лунный грунт», - говорится в сообщении.

Встречи пройдут с 6 октября по 11 ноября на двух площадках — в парке «Зарядье» и в Московском планетарии. На них потребуется регистрация, которую можно будет пройти накануне на официальных сайтах площадок в зависимости от места проведения мероприятий.

Шестого октября пройдет первая лекция — «Человек в невесомости». О пути к звездам и о пилотируемой космонавтике расскажет Герой России, летчик-космонавт Валерий Токарев. Он дважды побывал на орбите, дважды выходил в открытый космос, в общей сложности провел вне Земли 199 дней. Космонавт поделится воспоминаниями, расскажет, что видел из иллюминатора космического корабля, как поддерживал физическую форму, какую одежду носил во время пребывания на МКС, чем питались члены экипажа. Встреча с космонавтом пройдет в лектории павильона «Заповедное посольство» в парке «Зарядье». Начало в 12:00.