РИАМО - 6 окт. В столице на фестивале «Золотая осень» в воскресенье пройдет большой концерт с участием известных исполнителей, перед гостями выступят в том числе DJ Грув и Tomas N’evergreen, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«С 15:00 до 19:00 на сцене площадки на площади Революции для гостей фестиваля выступят DJ Грув, Tomas N’evergreen, группа «Аэроджем» и танцевальная команда «Aрт Дэнс», а ведущие праздника – проведут увлекательную викторину на тему телевидения и разыграют подарки», — говорится в сообщении.

Выступления творческих коллективов в дни «Золотой осени» на площади Революции идут каждый день. 7 октября гостей приглашают послушать кавер-группу Folkbeat. 8 октября на сцене выступит модерн-фолк группа «Русален».

В дни «Золотой осени» до 13 октября пройдет более 400 бесплатных кулинарных занятий. Желающие смогут научиться готовить вкусные и сытные осенние блюда из сезонных овощей, а также любимые угощения жителей самых разных регионов России и других стран. Также в программе фестиваля ежедневные кулинарные шоу, более 240 спектаклей и концертов, 350 творческих мастер-классов, 55 спортивных событий.