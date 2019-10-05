РИАМО - 5 окт. Российские спортсмены Елизавета Худайбердиева и Андрей Филатов выиграли золотую медаль в дисциплине «Танцы на льду» с результатом 164,92 балла на VII этапе Гран-при по фигурному катанию на коньках среди юниоров, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

Этап Гран-при проходил с 2 по 5 октября в итальянском городе Энья-Ноймаркт.

«В прошлом году представительница Подмосковья Елизавета Худайбердиева уже побеждала на этапах юниорской серии Гран-при в Братиславе и Остраве. Их пара с Андреем Филатовым образовалась не так давно, а мы уже наблюдаем за тем, как они поднимаются на верхнюю ступень пьедестала почета», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что их ждет большое и светлое спортивное будущее.

Второе место на этапе Гран-при заняли Натали д’Алессандро и Брюс Уэдделл, на третьем месте – Ангелина Лазарева и Максим Прокофьев.