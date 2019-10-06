РИАМО - 6 окт. В Подмосковье в воскресенье начнется военно-патриотическая акция – форсированный марш в память о подвиге в Битве под Москвой в 1941 году Отдельного курсантского полка Московского краснознаменного пехотного училища имени Верховного Совета РСФСР, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ежегодно кремлевцы – наследники курсантов-героев обороны Москвы 1941 года, будущие офицеры и воины Западного военного округа РФ и патриотически настроенная молодежь Москвы и Подмосковья - преодолевают 85 километров по местам боев полка.

От деревни Никольское пешим ходом отправятся порядка 500 человек. Они пройдут по территории Клина и Истры, в понедельник придут в Волоколамск, где отдельный курсантский полк героически держал оборону против немцев.

Колонна участников марша стартует в воскресенье в 8:00. Акция завершится у мемориала «Кремлевским курсантам, воинам 1941 года посвящается» в селе Ярополец Волоколамского городского округа.

В октябре 1941 года отдельный курсантский полк училища за 36 часов совершил 85-километровый марш до рубежа на реке Ламе. Под командованием Героя Советского Союза, полковника Семена Младенцева командиры и курсанты почти два месяца отражали атаки превосходящих по численности частей пятого армейского корпуса, четвертой и третьей танковых групп Вермахта, ходили в контратаки, участвовали в контрударе, но ни разу не отступили без приказа. Во время боев курсантам были присвоены звания лейтенантов — впервые за всю Великую Отечественную войну отдельный курсантский стрелковый полк стал офицерским.

В начале октября 1941 года во время операции немецких войск под кодовым названием «Тайфун» западнее Вязьмы советские войска попали в окружение. Немцам открылась дорога на Москву. Чтобы закрыть брешь в обороне, в бой были брошены московские дивизии народного ополчения и курсанты военных училищ, в том числе полк кремлевских курсантов.

Первая военно-патриотическая акция «Марш кремлевских курсантов» состоялась в Подмосковье в 2016 году. Первопроходцами стали 64 курсанта Московского высшего общевойскового командного училища.