РИАМО – 6 окт. Перевозчики общественного транспорта Подмосковья в воскресенье будут поздравлять пассажиров с 90-летием региона, на остановках общественного транспорта будут выступать музыканты и исполнять песни о Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

На маршрутах в Долгопрудном, Химках, Люберцах, Мытищах и в Королеве с 12:00 до 18:00 пассажиров угостят чаем и шоколадом.

«На остановках общественного транспорта будут выступать музыканты и исполнять песни о Подмосковье. Также в областных автобусах будут звучать поздравления по аудиоинформаторам. Перевозчик АО «Мострансавто» по аудиоинформаторам планирует поздравить около 1,5 миллионов пассажиров», – говорится в сообщении.

Такие поздравления внесут вклад в создание праздничной атмосферы в регионе.

Для поддержания качества обслуживания пассажиров все перевозчики общественного транспорта провели дополнительные инструктажи с водителями, кондукторами и диспетчерской службой.

В праздничные дни в транспортных средствах Московской области регулярно звучат поздравления: 8 Марта женщинам дарили цветы, в дни майских праздников на многих маршрутах пассажиры могли услышать краткие информационные справки о местах Подмосковья, где шла Битва за Москву, поздравления ветеранов с Днем Победы, 1 сентября в салонах автобусов транслировались поздравления с Днем знаний.

С 2001 года День Московской области отмечается в первое воскресенье октября.