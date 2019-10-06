РИАМО - 6 окт. В Москве из-за футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» в воскресенье перекроют несколько участков, также изменится схема движения общественного транспорта.

С 14:00 меняются маршруты наземного транспорта в районе 3-й Песчаной улицы. Автобусы №175 поедут от станции метро «Сокол» до Песчаной площади. Автобусы №818 — от станции метро «Динамо» до Дворца спорта «Мегаспорт» (до улицы Гризодубовой) и от Силикатного завода до Песчаной площади.

С 14:30 до 19:30 будут перекрыты участки проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5, по Новопесчаной улице.

В воскресенье ЦСКА сыграет с «Ростовом».