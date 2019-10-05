РИАМО – 5 окт. Опубликовано видео с места убийства 17-летней студентки МГТУ имени Баумана в Домодедове, ее тело с перерезанным горлом нашла ее сестра, сообщает РЕН ТВ.

На кадрах видны большой двухэтажный дом и полицейские машины.

«Кровавая расправа произошла в частном доме на улице Светлая. Местные жители окрестили этот район «Полем чудес», — говорится в сообщении.

По информации издания, девушка жила в доме с родителями, которые в злополучный день были в отъезде. По одной из версий, она сама впустила преступника в дом. Тело погибшей нашла на кухне ее сестра. Убийца скрылся, хранившиеся в доме деньги он не взял.

Преступника разыскивают сотрудники правоохранительных органов. Возбуждено уголовное дело по статье «Убийство».

Правоохранители опрашивают возможных свидетелей, изучают записи с камер наблюдения.