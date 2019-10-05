РИАМО – 5 окт. Реальные доходы жителей России продолжат падать из-за платежей по кредитам, рост реальных располагаемых доходов населения по итогам 2019-го сохранится на уровне 2018 года, сообщает в субботу ТАСС.

«В целом по итогам текущего года рост реальной начисленной заработной платы прогнозируется на уровне 1,5%. В то же время динамика реальных располагаемых доходов населения, несмотря на динамичный рост заработной платы, остается отрицательной (-1,3% за первое полугодие 2019 года) на фоне возрастающего негативного вклада обязательных платежей, в том числе процентов за предоставленные кредиты», — говорится в материалах Минфина России к проекту бюджета на 2020-2022 года.

Рост реальных располагаемых доходов населения по итогам этого года составит 0,1%.