РИАМО - 5 окт. Во Дворце культуры «Исток» 27 октября в 18:00 пройдет полуфинал Серпуховской лиги КВН, сообщается на сайте администрации Серпухова.

«Юмористы из Серпухова, Москвы, Луховиц, Алексина, Мытищ поборются за выход в финал. Им предстоит показать свое чувство юмора, оригинальность и музыкальные способности в таких конкурсах, как «Приветствие», «Разминка», КОП (конкурс одной песни)», — говорится в сообщении.

В состязании примут участие команды «Фотосинтез» (Серпухов – Москва), «Стратеги» (филиал Военной академии РВСН имени Петра Великого, Серпухов), «Катарсис» (Чехов – Серпухов), «Малая Калужская» (РГУ имени А.Н. Косыгина), «Нормальная команда» (МГОУ Мытищи), «Два дубля» (Москва), «Другая жизнь» (Алексин), «Кырстен Данц» (Луховицы).