РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В праздновании Дня памяти Подольских курсантов принял участие Дмитрий Смирнов — правнук генерал-майора Василия Андреевича Смирнова, начальника Подольского пехотного училища (ППУ), командующего Ильинским сектором обороны, сообщается на сайте администрации горокруга.

День памяти Подольских курсантов торжественно отметили в Подольске в субботу. К этой дате приурочили множество мероприятий, прославляющих подвиги героев — курсантов Подольского военного и артиллерийских училищ, остановивших на Ильинском рубеже продвижение к Москве немецко-фашистских захватчиков в октябре 1941 года. В памятных мероприятиях принял участие правнук начальника ППУ Смирнов.

«На День памяти Подольских курсантов в Подольск я приезжаю регулярно. Посещаю музеи Подольских курсантов, участвую в исторической реконструкции боев в рамках праздника «Красные юнкера» в Ильинском, помогаю в создании народного кинопроекта «Ильинский рубеж». В нашей семье живет и всегда будет жить память о бессмертном подвиге молодых ребят. Уверен, что моему прадеду было бы приятно увидеть столько людей, собравшихся на мероприятия в Подольске», - сказал Смирнов.

По его словам, лично с прадедом он не был знаком, так как генерал-майор умер в 1979 году, когда его внук еще не родился. Но он составил впечатление о деде по изученным военным документам и рассказам отца.

«Он был стойким, уверенным в себе, мужественным человеком. Известно, что он говорил, что прошел две войны, но никогда не встречал такого самопожертвования, как на Ильинском рубеже. Может, потому он и не любил вспоминать октябрь 1941 года, что это было страшное и тяжелое время, когда на плечах командующего лежала огромная ответственность. Был приказ стоять насмерть до последнего, и все до единого остались», - добавил Смирнов.

5 октября 1941 года в связи с продвижением противника вдоль Варшавского шоссе в направлении Москвы, генерал-майор Смирнов по тревоге выступил с пехотным училищем под Малоярославец, где был назначен начальником Ильинского противотанкового оборонительного рубежа.

Имя генерал-майора почетно носит одна из улиц Подольска – Генерала Смирнова. Он награжден орденом Ленина, тремя орденами Красного Знамени, медалями «За оборону Москвы», «За Победу над Германией в Великой Отечественной войне 1941—1945 годах» и другими.