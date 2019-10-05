РИАМО - 5 окт. Шестого октября из-за футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» перекроют участки проезда Березовой Рощи и 3-й Песчаной улицы, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

«Обратите внимание! 6 октября в связи с проведением футбольного матча на стадионе «ВЭБ Арена» с 14:30 до 19:30 будут организованы перекрытия», — говорится в сообщении.

Будут перекрыты участки проезда Березовой Рощи от Ходынского бульвара до 4-го Ходынского проезда и 3-й Песчаной улицы от 2-й Песчаной улицы до дома 23, корпус 5, по Новопесчаной улице.

Как уточняется на сайте футбольного клуба ЦСКА, 6 октября в 16:30 на стадионе состоится матч ЦСКА – «Ростов» в рамках чемпионата России.