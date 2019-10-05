В Москве прошел фестиваль, известный как Comic Con Russia. Новинки в мире игр и кино, крутые косплеи и комиксы не оставили равнодушными фанатов поп-культуры, спешивших поделиться яркими впечатлениями в соцсетях.
Многие из посетителей встретили на фестивале героев своих детских страхов. Вот и пользователь ivanzueff не смог пройти мимо женской версии Пеннивайза:
У нас, как и у пользовательницы annakurki4, нет слов! Просто посмотрите на эти костюмы:
"Пеннивайз Красава!" - восклицает пользователь netricsa_blake. И не поспоришь.
Тем временем, Comic Con посетил сам Бран Старк. Зима близко.
Признавайтесь, в детстве вы хотели себе такого робота!
Опять кто-то не накормил оператора...
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