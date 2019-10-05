РИАМО - 5 окт. В субботу в Московском государственном областном университете состоялось открытие начала учебного года по направлению подготовки менеджмента «Управление государственными и муниципальными закупками», говорится в сообщении пресс-службы комитета по конкурентной политике Подмосковья.

С началом учебного года студентов поздравили вице-губернатор Московской области – руководитель администрации губернатора Подмосковья Александр Чупраков, председатель комитета по конкурентной политике региона Елена Волкова, исполняющая обязанности ректора МГОУ Вероника Запалацкая, заведующий кафедрой государственных (муниципальных) и корпоративных закупок МГОУ и заместитель председателя комитета по конкурентной политике Московской области Максим Фатин.

«В этом году студентами стали 47 сотрудников муниципальных образований Московской области. На протяжении двух лет студенты будут изучать нормативно-правовую базу контрактной системы, работу в информационных системах (ЕАСУЗ, ПИК, электронный магазин), планирование и нормирование в сфере закупок, контроль, аудит и многое другое», — говорится в сообщении.

На втором курсе продолжают обучение 23 сотрудника муниципальных образований региона. В этом году они сдадут госэкзамен и напишут магистерскую диссертацию. По окончании обучения студенты получат диплом о высшем образовании, уровень «Магистратура».

«На протяжении 3 лет кафедра государственных (муниципальных) и корпоративных закупок МГОУ осуществляет подготовку высококвалифицированных специалистов. Обучение по программе позволяет обеспечить высокий уровень знаний и эффективность работы сотрудников в сфере закупок Московской области», — отметил Чупраков.

Волкова в свою очередь рассказала о грядущих изменениях в контрактной системе, отметив, что данная кафедра является уникальной площадкой не только для повышения уровня знаний и квалификации специалистов в сфере закупок, но и возможностью развиваться и создавать эффективную команду.