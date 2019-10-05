РИАМО - 5 окт. Дома по программе реновации в Москве строят по принципам безбарьерной среды, квартиры для людей с инвалидностью делают по отдельным проектам, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

В домах по реновации сразу предусматривают варианты квартир для колясочников.

«Всего участниками программы реновации стали 15,6 тысячи человек с ограниченными возможностями. Для них разработаны специальные проектные решения, квартиры строятся по отдельным проектам», - сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

В ЖК на улице Коминтерна уже сдали первые такие квартиры. Они находятся на первых этажах, в них более широкие двери, в туалетной, ванной комнатах и на кухне есть специальные переговорные устройства, розетки размещены на удобном уровне.

На входе в подъезды нет порожков, обустраиваются пандусы с минимальным углом наклона.

Программа реновации в Москве была утверждена 1 августа 2017 года. Она касается около 1 миллиона москвичей и предусматривает расселение 5173 домов и свыше 350 тысяч квартир.