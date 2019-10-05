РИАМО - 5 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил педагогов с Днем учителя и пожелал им благополучия и новых успехов.

«Дорогие учителя, сердечно поздравляю вас с праздником! Ваша работа требует не только большого профессионализма, но и особых душевных качеств», — написал Собянин на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

К посту мэр прикрепил видео о том, как проходят уроки в московских школах.

Он отметил, что учителя дают детям знания, нравственные ориентиры, а также помогают раскрыть таланты и найти свой пути в жизни.

По словам мэра, столичное образование показывает высокие результаты на российском и мировом уровнях.

Ранее учителей с праздником поздравили президент РФ Владимир Путин и губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

День учителя в России отмечают 5 октября с 1994 года. В СССР этот праздник с 1965 года отмечали в первое воскресенье октября.