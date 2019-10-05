РИАМО - 5 окт. В государственном музее-культурном центре «Интеграция» имени Островского открылся новый музей, посвященный книгоиздателю Ивану Сытину, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Музей-квартира Сытина находится на втором этаже дома 12/2 по Тверской улице. Культурный деятель жил там со своей семьей шесть лет, с 1928 по 1934 год.

«Теперь это одновременно мемориальное пространство, посвященное известному русскому просветителю начала ХХ века, и уникальный музей культуры рубежа XIX–ХХ веков. Здесь планируется проводить камерные мероприятия: встречи, литературные вечера, презентации книжных новинок, концерты, выставки, а также интерактивные занятия с детьми», — говорится в сообщении.

Квартиру Сытина в 1986 году передали Всесоюзному добровольному обществу любителей книги РСФСР, вскоре там появился общественный музей. В его фондах — около двух тысяч экземпляров печатных изданий, более 50 предметов интерьера, семейный архив. В 2016 году это уникальное собрание передали в культурный центр имени Островского.

Сытин родился в 1851 году в крестьянской семье. Он стал одним из самых передовых и просвещенных людей рубежа веков, создал огромную издательскую империю, сыграл огромную роль в русской культуре и просвещении.

Музей Сытина открыт со вторника по пятницу с 10:00 до 18:00.