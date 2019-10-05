РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В субботу в Подольске более 1 тысячи человек приняли участие в памятной акции у монумента Подольским курсантам на улице Кирова, в ходе которой прошел митинг и возложение цветов, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Более одной тысячи человек приняли участие в памятной акции у монумента Подольским курсантам на улице Кирова 5 октября. Минутой молчания почтили собравшиеся память о подвиге Подольских курсантов, к подножию монумента были возложены цветы. В акции приняли участие ветераны Великой Отечественной войны и труженики тыла, гости из Малоярославецкого района и села Ильинское, сотрудники администрации Подольска, жители округа. На мемориал внесли государственные флаги Российской Федерации, Московской области, городского округа Подольск, штандарт Славы города Подольска, знак «Защитникам Подмосковья», - говорится в сообщении.

Во время акции у памятника Подольским курсантам выступили депутат Государственной думы РФ Вячеслав Фетисов, депутат Мособлдумы Павел Максимович, глава администрации Малоярославецкого района Калужской области Вячеслав Парфенов, генеральный директор киностудии «ВоенФильм», генеральный продюсер кинокартины «Подольские курсанты» Игорь Угольников.

«Обстановка на фронте складывалась таким образом, что иных резервов, способных закрыть направление на Москву, в распоряжении Ставки Верховного Главнокомандования не было. И единственным решением – страшным решением, на которое пошло Верховное Главнокомандование – стала отправка Подольских курсантов на Малоярославецкое направление Можайской линии обороны. Более 2500 курсантов погибли, но выполнили поставленную перед ними задачу», - сказал Пестов.

По его словам, оставшиеся в живых курсанты, комсомольцы Подольска, сотрудники Центрального архива министерства обороны Российской Федерации, потомки героев сделали все для того, чтобы этот подвиг обрел то величие и значение, которое он имел. Исследовательская работа по изучению подвига Подольских курсантов продолжается в Подольске, в Московской и Калужской областях – во всей стране. Решением Московской областной думы 5 октября отмечается как День памяти Подольских курсантов во всем Подмосковье. Большую работу проводит киностудия «ВоенФильм», реализуя Народный кинопроект «Ильинский рубеж», который в мае 2020 года расскажет всей России о подвиге Подольских курсантов.