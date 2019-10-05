https://riamo.ru/article/374205/v-moskve-budut-sudit-parnya-kotoryj-ubil-i-raschlenil-ottsa-i-babushku.xlРИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Генеральный продюсер кинопроекта «Ильинский рубеж» и художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников в субботу на презентации народного кинопроекта «Ильинский рубеж» в Подольске рассказал, что во время съемок картины нашел место, где погиб его дед, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На стадионе «Труд» для участников и зрителей VI открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов состоялась презентация народного кинопроекта «Ильинский рубеж». Угольников принял участие в награждении победителей.

«Фильм снят и выйдет на экраны в канун 75-летия Великой Победы над фашизмом. Сейчас очень важно, чтобы мы своим детям и внукам говорили правду о той страшной войне, какой ценой нам досталась эта победа. Для меня это еще и личная история – делая картину памяти подольских курсантов, я нашел место, где погиб мой дед, пропавший без вести в октябре 1941 года. Оказывается, он строил защитные сооружения (в месте боев курсантов - ред.) в сентябре и погиб 6 октября в 30 километрах от Ильинских рубежей из-за ранения. Сегодня после нашего мероприятия я отправлюсь на это место. Теперь для меня два святых дня - 5 и 6 октября», - сказал Угольников.

В этот памятный день жителей и гостей Подольска ждала обширная программа, в которую вошли проведение VI военно-патриотической игры «Наследники Победы» с конкурсной программой для юнармейских отрядов, церемония награждения победителей, премьера трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и просмотр видеоматериалов, посвященных подвигу Подольских курсантов, а также выступления создателей фильма «Подольские курсанты».

В октябре 1941 года 3,5 тысячи курсантов и преподавателей Подольских пехотного и артиллерийского училищ вместе с регулярными частями 43-й армии ценой своих жизней спасли Москву, преградив гитлеровским танковым колоннам путь к столице Родины. Столь массового самоотверженного подвига молодых ребят, который был продемонстрирован Подольскими курсантами на Ильинском рубеже, мировая военная история не знает.

Совет депутатов Подольска в 2016 году учредил 5 октября Днем памяти Подольских курсантов на территории горокруга. В апреле 2019 года Мособлдума на 80-м заседании приняла изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области» и утвердила региональный статус Дня памяти Подольских курсантов.