РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. Генеральный продюсер кинопроекта «Ильинский рубеж» и художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников в субботу на презентации народного кинопроекта «Ильинский рубеж» в Подольске выразил надежду, что День подольских курсантов с 2020 года получит статус всероссийского, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На стадионе «Труд» для участников и зрителей VI открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов состоялась презентация народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

«У нас сегодня великий праздник. Уверен, что в будущем это будет не только праздник подольчан, людей, которые понимают и помнят, но и всей нашей страны. Уверен, что День памяти подольских курсантов с 2020 года будет, надеюсь, всероссийским», - сказал Угольников.

В этот памятный день жителей и гостей Подольска ждала обширная программа, в которую вошли проведение VI военно-патриотической игры «Наследники Победы» с конкурсной программой для юнармейских отрядов, церемония награждения победителей, премьера трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и просмотр видеоматериалов, посвященных подвигу Подольских курсантов, а также выступления создателей фильма «Подольские курсанты».

По его словам, фильм, трейлер которого впервые показали в Подольске, снимался год назад на той самой земле, где проходили бои, на Ильинском рубеже. Перед показом трейлера на стадион вынесли точные копии знамен Подольского артиллерийского и Пехотного училищ. Именно тех знамен, с которыми подольские курсанты в 1941 году отправились на Ильинский рубеж.

Совет депутатов Подольска в 2016 году учредил 5 октября Днем памяти Подольских курсантов на территории горокруга. В апреле 2019 года Мособлдума на 80-м заседании приняла изменения в закон «О праздничных днях и памятных датах Московской области» и утвердила региональный статус Дня памяти Подольских курсантов.