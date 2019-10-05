РИАМО – 5 окт. Убийство 17-летней студентки МГТУ имени Баумана было совершено в коттедже, где она жила с родителями, преступник ничего не украл, сообщает РЕН ТВ.

«Тело девушки с перерезанным горлом и ножевыми ранениями обнаружила ее сестра. Их родители в день трагедии были в отъезде», — говорится в сообщении.

В доме нашли следы борьбы. По информации издания, семья девушки состоятельная, в коттедже хранились деньги. Но расправившийся со студенткой преступник ничего не украл. По одной из версий, девушка была с ним знакома и привела его домой. Все закончилось тем, что гость задушил свою спутницу.

Знакомые погибшей рассказали в соцсетях, что она была отличницей, добрым и светлым человеком.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ «Убийство».

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