РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В Подольске выявили более десятка случаев мошенничества с продажей электронных билетов на хоккейный матч между клубами «Витязь» и «Спартак», сообщается в группе «Хоккейный клуб «Витязь» в соцсети «ВКонтакте».

Матч, посвященный памяти Подольских курсантов, пройдет в субботу вечером в Ледовом дворце «Витязь» Подольска.

«На данный момент уже больше 10 случаев мошенничества с продажей электронных билетов на субботний матч. Будьте внимательны, вы можете остаться без денег и без хоккея. Лучший способ борьбы с перекупщиками - не покупать. Обращаем ваше внимание, администрация ХК «Витязь» не продает билеты, не контролирует желающих их продать, и никогда никого никакими черными ходами за ваши деньги не проводит», - говорится в сообщении.

По словам болельщиков, уже вторую игру подряд ХК «Витязь» билетов нет уже за четыре дня до матча, такого раньше никогда не было. Интерес болельщиков возрастает с каждой игрой. После победы над действующим чемпионом КХЛ «ЦСКА» подмосковный «Витязь» обновил клубный рекорд по продолжительности победной серии, которая теперь составляет 10 матчей.