РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В субботу в Подольске участникам и болельщикам военно-патриотической игры «Наследники Победы» показали трейлер художественного фильма «Подольские курсанты» и провели встречу с режиссером и потомками героев, передает корреспондент «РИАМО в Подольске».

На стадионе «Труд» для участников и зрителей VI открытой военно-патриотической игры «Наследники Победы» юнармейских и военно-патриотических отрядов состоялась презентация народного кинопроекта «Ильинский рубеж».

«Сегодня вы увидите первыми кадры из будущего фильма. На нашем языке это называется трейлер, или основные кадры из фильма, смонтированные для того, чтобы вы и будущие зрители этой картины смогли прочувствовать будущую ленту. В фильме говорится и о том, что воевали еще представители медслужбы, которые входили в состав училищ. Это были курсанты мальчишки и девчонки, которые мечтали о будущем, что победят в этой войне останутся живыми, создадут свои семьи и будут воспитывать новое поколение. С трепетом и волнением первый раз представляю вам трейлер о подвиге подольских курсантов в рамках народного кинопроекта «Ильинский рубеж», - сказал генеральный продюсер кинопроекта «Ильинский рубеж» и художественного фильма «Подольские курсанты» Игорь Угольников.

В этот памятный день жителей и гостей Подольска ждала обширная программа, в которую вошли проведение VI военно-патриотической игры «Наследники Победы» с конкурсной программой для юнармейских отрядов, церемония награждения победителей, премьера трейлера художественного фильма «Подольские курсанты» и просмотр видеоматериалов, посвященных подвигу Подольских курсантов, а также выступления создателей фильма «Подольские курсанты».

В мероприятии приняли участие глава Подольска Николай Пестов, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов, руководитель народного кинопроекта «Ильинский рубеж» Олег Комиссар, правнук Василия Смирнова (в октябре 1941 года – генерал-майор, начальник ППУ, командующий Ильинским рубежом обороны) Дмитрий Смирнов, делегации преподавателей, учащихся, представителей органов исполнительной и законодательной власти Подольска и муниципальных районов Калужской области, актеры фильма «Подольские курсанты».

Презентация 5 октября — это один из важнейших этапов многомесячного проекта по увековечиванию памяти подвига Подольских курсантов ассоциацией содействия реализации социально значимых инициатив «Народный проект» с использованием гранта президента РФ на развитие гражданского общества.