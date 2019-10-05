РИАМО - 5 окт. Суд приговорил Муслима Джамбекова, который устроил ДТП с двумя погибшими на Можайском шоссе в столице в марте 2019 года, к 2,5 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, сообщается на сайте Главного следственного управления СК России по Москве.

На 16-м километре Можайского шоссе 25 марта столкнулись автомобили Mercedes-Benz и «Нива». В результате пассажирка «Нивы» скончалась на месте, мужчину с дочерью доставили в больницу, где девочка скончалась.

«Он (Джамбеков – ред.) признан виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 5 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц)», — говорится в сообщении.

Приговором суда Джамбекову назначено наказание в виде 2,5 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима. По решению суда мужчина также лишен водительских прав.