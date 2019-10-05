РИАМО - 5 окт. На юго-востоке Москвы в 2023 году построят новую железнодорожную платформу Косино в составе одноименного транспортно-пересадочного узла, говорится в сообщении пресс-службы комплекса градостроительной политики и строительства столицы.

«Транспортно-пересадочный узел «Косино» будет объединять пассажирские потоки Некрасовской линии метро, наземного пассажирского транспорта и железных дорог», — сказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

Он добавил, что для удобства пассажиров и комфортной пересадки платформа расположится максимально близко к станции метро.

При разработке проекта учитываются варианты создания максимально удобной пересадки с одного транспорта на другой. Для этого между станциями строятся теплые надземные или подземные переходы. Всего на Некрасовской линии метро, в которую войдет ТПУ «Косино», планируется создать семь транспортных хабов.