РИАМО - 5 окт. В подмосковном Серпухове в субботу прошел финальный для беговой серии «Живу спортом» в 2019 году забег, на старт вышли более 2 тысяч человек, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

«Организаторы подготовили для участников четыре дистанции различной протяженности: 5, 10, 21,1 и 42,2 километра. Маршрут забега пролегал через историческую часть города мимо местных достопримечательностей», — говорится в сообщении.

Все желающие также могли бесплатно принять участие в обзорной экскурсии по знаковым местам города.

«Поздравляю всех с завершением бегового сезона серии «Живу спортом», которую увенчал Серпуховский марафон. В этом году организаторы постарались разнообразить всю серию, привнести в каждое из событий, помимо спортивного, еще и культурно-просветительский аспект, придумать что-то интересное. Считаю, что со своей задачей они справились полностью», — сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.

Он добавил, что об этом говорит и возросшее число участников каждого забега серии. Министр отметил, что всего в забегах серии приняли участие около 10 тысяч человек.

«Радует то, что с каждым годом людей, ведущих активный, здоровый образ жизни, становится все больше. Не сомневаюсь, что команда организаторов будет и дальше стараться делать каждое беговое событие еще более разнообразным и привлекательным. Благодарю всех, кто бегал с нами в этом году. Будем ждать вас на стартах серии забегов «Живу спортом» в следующем сезоне», — заключил Терюшков.

Серия забегов «Живу спортом» открылась Гагаринским забегом в Звездном городке 21 апреля, после чего продолжилась забегом ЗаRUNск в Зарайске 25 мая. Затем участники пробежали два летних события – полумарафон «Сергиевым путем» 20 июля в Сергиевом Посаде и Дмитровский полумарафон 24 августа. Финальным забегом стал Серпуховский марафон.