РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 5 окт. В микрорайоне Климовск в Подольске начали строить новую детскую площадку на улице Молодежная, ее территория составит 300 квадратных метров, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».



«В субботу начались работы по строительству новой детской игровой площадки во дворе дома №7 на улице Молодежной. Площадь игрового комплекса составит 300 квадратных метров. В настоящее время проводятся работы по демонтажу старых игровых элементов, а также подготавливается земельный участок под строительство новой площадки», - говорится в сообщении.



Существующие тренажеры, попадающие в пятно застройки, перенесут ближе к спортивной площадке.