РИАМО - 5 окт. На стройплощадке рядом с Карамышевской набережной в столице грунт обвалился в котлован, по данному факту проводится проверка, уточняется информация по числу пострадавших, сообщила РИАМО в субботу представитель пресс-службы Главного следственного управления СК России по Москве Юлия Иванова.

«Сегодня вблизи Карамышевской набережной в городе Москве, на строительной площадке произошел обвал грунта в котлован. По данному факту следственными органами Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве проводится доследственная проверка», — сказала Иванова.

Она добавила, что сейчас следователи работают на месте происшествия, уточняется информация по количеству пострадавших. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее в СМИ появилась информация, что на Карамышевской набережной в котлован обрушилось строящееся здание, могли пострадать шесть человек. ГУ МЧС России по Москве опровергло информацию об обрушении здания.