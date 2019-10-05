РИАМО - 5 окт. Малый и средний бизнес является основой экономики столицы, он в том числе определяют устойчивость городского развития, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Об этом рассказал мэр Москвы Сергей Собянин во время встречи с членами международного дискуссионного клуба «Валдай».

«Устойчивость в развитии города сегодня определяется не столько крупными корпорациями, которые зарегистрированы в столице. Основную часть доходов города, подавляющую часть, определяет малый и средний бизнес, небольшие компании, название которых многим сидящим здесь вообще ничего не скажет», — сказал Собянин.

Он добавил, что около 800 тысяч небольших компаний формируют важную долю налоговых поступлений в городскую казну. При этом поступления от крупных компаний в последние годы уменьшились, хотя бюджет вырос более чем в два раза за последние годы в сопоставимых коэффициентах.

Мэр рассказал, что за последние девять лет в столице почти в два раза вырос объем инвестиций в сопоставимых ценах. Таких темпов роста не наблюдалось довольно давно и, по словам Собянина, Москва блестяще справляется с теми вызовами, которые сегодня есть в экономике и политике.

Он также напомнил об основных направлениях развития города. Это программа реновации, строительство Большой кольцевой линии метро и МЦД, модернизация здравоохранения, внедрение электронных услуг.