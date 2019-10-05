РИАМО (БАЛАШИХА) - 5 окт. Сотрудники МУ МВД России «Балашихинское» совместно с председателем общественного совета Сергеем Яковлевым в рамках общероссийской акции «Призывник» рассказали студентам Балашихинского техникума о вреде наркотических веществ и ответственности за их распространение, сообщается на сайте ГУ МВД России по Московской области.

Цель акции – профилактика наркомании, курения и употребления спиртных напитков, предупреждение различного рода правонарушений как со стороны несовершеннолетних, так и в отношении них, формирование нравственных основ личности, а также повторение правил личной безопасности.

«Полицейские провели мероприятие «Мы против наркотиков!», на котором рассказали подросткам о вреде курения, употребления алкоголя и наркотиков, а также об уголовной и административной ответственности за хранение, распространение и употребление запрещенных веществ»,- говорится в сообщении.

На встрече также обсудили возраст, когда наступает уголовная ответственность, запрет на пребывание на улице в вечернее время без сопровождения родителей и иных законных представителей.

В завершение мероприятия детям показали обучающий фильм, в котором было рассказано о вреде и последствиях употребления наркотических средств несовершеннолетними. Подростки поблагодарили стражей порядка за увлекательную встречу и задали интересующие их вопросы.